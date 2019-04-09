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Умер философ Вадим Межуев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Википедия
Во вторник на 86 году жизни умер философ и политолог, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН Вадим Межуев.
«К сожалению сегодня утром ушел из нашего мира папа моего близкого друга Бориса Межуева — Вадим Михайлович Межуев. Человек, которого я уважал, хоть и не всегда с ним соглашался», — написал в Facebook Лев Гордон.
Межуев — советский и российский философ, культуролог, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН, профессор кафедры теории и практики культуры РАНХиГС при президенте, профессор кафедры философии, политологии и культурологии Московского гуманитарного университета.
Специалист в области философии культуры и социальной философии.
Сфера научных интересов Межуева — культура как философская проблема, а также культурные и цивилизационные особенности российской модернизации. Сын — философ и политолог Борис Межуев.
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Общество , Борис Межуев , РАН , РАНХиГС
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