«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов

Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения. На видео, выложенном в соцсети, видно, как мужчина, который едва стоит на ногах и плохо выговаривает слова, утверждает, что может вести прием. Запись сделала дочь одной из пациенток, которую привезли в больницу. В медучреждении сообщили, что пьяного медика уволили, а его сын подтвердил, что они вместе с отцом «бухают уже три дня».

В Нижегородской области пациенты пожаловались на доктора, который пытался оказать помощь, будучи пьяным. Жительница Дзержинска поделилась в соцсетях видеозаписью, на которой видно, как врач не может самостоятельно подняться с пола, цепляясь за перила лестницы, и с трудом произносит слова. При этом мужчина утверждает, что готов вести прием больных, а упал из-за скользкой дороги.

«Упал прямо в яму. Скользко», — говорит он. «Вы всех больных в таком состоянии принимаете? Вы что творите?!» — возмущенно спрашивает женщина, которая привезла в больницу свою мать.

Инцидент произошел в городской больнице №2 вечером 6 апреля. Как сообщил главный врач учреждения Сергей Шамин, когда дежурный узнал о том, что один из докторов пьян, он связался с руководством и получил распоряжение провести освидетельствование и немедленно отстранить его от работы. Сотрудники также вызвали на место полицию, чтобы вывести доктора с территории больницы. После этого он уже никого не принимал, подчеркнул главврач. «Данный инцидент — первый за 43 года моей работы в здравоохранении», — отметил Шамин.

Пьяный доктор отказался от освидетельствования и подписания акта, составленного полицией, а также не явился в больницу для дачи объяснений. В итоге его уволили по статье «О появлении на рабочем месте в нетрезвом виде».

Сын оскандалившегося врача в беседе с РЕН ТВ подтвердил, что его отец запросто мог прийти на работу в нетрезвом виде. «Мы бухаем уже три дня», — пояснил родственник.

По словам главврача, уволенный медик успел проработать в больнице около двух лет — в основном он дежурил в вечернее время и выходные дни. «В составе бригады он никаких решений по пациентам не принимал. И когда мы его принимали на работу как дежурного врача, я приказал следить за ним с особым вниманием. Вот почему информация сразу дошла до начмеда и немедленно были приняты необходимые действия по его удалению», — пояснил Сергей Шамин РИА «Новости».

Он отметил, что руководство не стремится замалчивать ситуацию, так как считает, что «специалистов, решивших „снять стресс“ подобным образом, необходимо выявлять и наказывать». Региональный минздрав уже проинформирован об инциденте, добавил главврач.

Ранее СМИ сообщали о нервном срыве у врача-терапевта из подмосковной Балашихи. Очевидцы записали на видео, как сотрудница Центральной районной больницы выбежала в коридор и начала громко кричать, употребляя нецензурные выражения. «Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права. Мне работать до 70 лет. Вы все подохнете, а я все буду помощь оказывать. Отвалите от меня! Вы меня до инфаркта здесь доведете!», — заявила врач. Она также отметила, что окончила «три университета».

Коллеги безуспешно пытались успокоить женщину. Она пришла в себя лишь после того, как выговорилась. Как сообщала газета «Вечерняя Москва», в этот день врач вела прием пациентов с гепатитом. Она возмущалась тем, что ее коллега оставил «весь корпус», поэтому ей приходится работать с утра до ночи.

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что ранее на сотрудницу больницы жалоб не поступало, а многие пациенты «неоднократно высказывали слова благодарности в ее адрес». Причиной нервного срыва врача стало нервное переутомление, пояснили в ведомстве, пообещав, что на служебном совещании коллектив больницы даст оценку случившемуся.

В начале апреля скандальная история произошла во время приезда бригады скорой помощи к мальчику с высокой температурой. Когда врач зашел в квартиру, родители ребенка сразу почувствовали сильный запах алкоголя.

«Запах на всю комнату стоял. У меня мама задает вопрос: «Вы ничего сегодня не употребляли?» Он говорит: «Да вы не обращайте внимания, все нормально», — рассказала мать ребенка РЕН ТВ.

Медик хотел поставить мальчику укол, чтобы сбить температуру, однако родители не дали ему этого сделать. Им пришлось вновь звонить диспетчеру, чтобы вызвать уже трезвую бригаду. После инцидента в ходе проверки алкоголь в крови обнаружили у пяти сотрудников, которые заступили на смену в тот день. Руководство станции отказалось комментировать эту ситуацию, сославшись на то, что информацию могут предоставить только в Минздраве.

По данным СМИ, врача, отправившегося на вызов в нетрезвом состоянии, перевели на другую станцию, а диспетчера уволили. «Он (врач, — „Газета.Ru“) когда уходил, извинился, что пришел в таком состоянии», — заключила мать ребенка, отметив, что не имеет претензий к медику, так как «в жизни бывает всякое».