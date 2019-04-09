Крымским террористам дадут второй шанс

И всякий раз, когда силовики наведываются с обысками к крымским татарам, причастным к «Хизб ут-Тахрир», украинские правозащитники и СМИ выдают это за политические преследования, которые якобы должны вынудить крымских татар покинуть полуостров. При этом в самом Крыму к подобным арестам относятся с большим сожалением и даже готовы взяться за реабилитацию бывших членов этой террористической организации.

До того, как Крым стал частью России, на его территории насчитывалось больше 10 тысяч последователей «Хизб ут-Тахрира». Они регулярно проводили свои митинги под зелеными флагами Саудовской Аравии , и никто им этого не запрещал. К слову, во времена украинского Крыма никто не запрещал и деятельность других нетрадиционных религиозных организаций, таких, например, как «Свидетели Иеговы» . Но российское законодательство поставило крест на их деятельности. Тем не менее все они по сей день продолжают свою миссионерскую деятельность на полуострове.

«После вхождения Крыма в состав России немалая часть членов «Хизб ут-Тахрир» выехала на Украину, в Турцию, за пределы Крыма. Но здесь они свою деятельность не остановили, хотя и ушли в подполье», — сообщил порталу Украину.ру заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

При этом сказать, сколько именно на полуострове осталось последователей «Хизб ут-Тахрира», не могут ни в Духовном управлении мусульман Крыма, ни даже в Министерстве юстиции . Это и понятно, ведь «тахрировцы» не сообщают о себе открыто и тем более не регистрируются. То же касается и других религиозных сект, которые ведут свою деятельность в Крыму. И в этой ситуации снова приходится сравнивать российский и украинский Крым.

До 2014 года на полуострове существовал Республиканский комитет по делам религий, в обязанности которого входило отслеживание всех религиозных течений и подсчет их последователей. Сегодня такого органа нет. Именно поэтому заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Андрей Ишин уже поставил вопрос о том, что подобный орган должен появиться снова.

А пока запрещенными религиозными организациями занимаются исключительно силовики. Им, кстати, не составляет большого труда доказать причастность подозреваемых к «Хизб ут-Тахриру». Секрет в том, что, по уставным положениям ХТ, ее член не вправе отрицать причастность к организации. Вот они и признают членство на первом же допросе — и почти всегда отправляются за решетку. Начиная с 2003 года, когда Верховный суд России постановил признать ХТ террористической организацией, больше 300 ее последователей по всей стране получили тюремные сроки. Причем наказание за связи с этой организацией достаточно суровое — до 20 лет заключения.

Последним задержанием в Крыму стал арест 29 марта 23 задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрира». Пятерым задержанным крымским татарам предъявили обвинения в организации деятельности террористической организации, остальных обвиняют в участии в деятельности запрещенной организации. Учитывая сложившуюся практику, можно предположить, что всех задержанных ждет незавидная участь.

По всей видимости, именно поэтому на полуострове принято решение создать центр по реабилитации лиц, которые попали под влияние группировки «Хизб ут-Тахрир». Центр создадут при Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК), сообщил депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек . Он отметил, что в ДУМК вместе с профессиональными психологами уже начали разрабатывать программу реабилитации. Депутат настаивает: экстремизм и его учения нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием. Так, сторонников «Хизб ут-Тахрира», которые официально откажутся от деструктивных политических и религиозных взглядов, после курса психологической и духовной реабилитации будут освобождать от уголовной ответственности.

«Мое глубокое убеждение — если человек по ошибке попал в плохую компанию, что повлекло за собой совершение преступления, ему нужно дать возможность исправиться без лишения свободы», — заявил Бальбек.

С ним согласен и заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов: «Когда человек попадает в ряды „Хизб ут-Тахрира“, его вынуждают дать клятву на верность. А когда он хочет покинуть организацию — обвиняют в предательстве, в вероотступничестве, что для мусульманина чревато социальной смертью. К тому же, на каждого члена ХТ собирается компромат, которым его в дальнейшем шантажируют, чтобы он не мог покинуть организацию», — рассказывает Исмаилов и добавляет, что уже сегодня, пока реабилитационный центр не создан, ДУМК сотрудничает с Ассоциацией психологической помощи мусульманам, которая представлена в Москве и Казани.