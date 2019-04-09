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Прощание с Георгием Данелией 

Рамблер 1 час назад
Во вторник, 9 апреля, в Доме кино в Москве прощаются с режиссером Георгием Данелией. Режиссер умер в возрасте 88 лет. В панихиде принимают участие сотни человек, огромная очередь на вход в зал стоит у здания.
Данелия подарил миру такие знаменитые фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Осенний марафон", "Афоня", "Кин-дза-дза!", "Орел и решка", "Фортуна" и другие.
В числе первых на церемонию пришли мультипликатор Юрий Норштейн, режиссер Тигран Кеосаян, актриса Евгения Симонова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.
Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным.
Общество , Фото , Станислав Говорухин , Георгий Данелия , Тигран Кеосаян , Юрий Норштейн , Александр Кибовский , Евгения Симонова , Олег Табаков , Москва
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