Прощание с Георгием Данелией

Во вторник, 9 апреля, в Доме кино в Москве прощаются с режиссером Георгием Данелией . Режиссер умер в возрасте 88 лет. В панихиде принимают участие сотни человек, огромная очередь на вход в зал стоит у здания.

Данелия подарил миру такие знаменитые фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Осенний марафон", "Афоня", "Кин-дза-дза!", "Орел и решка", "Фортуна" и другие.