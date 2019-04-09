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Супруга Норкина прояснила его судьбу 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Телеведущий Андрей Норкин чувствует себя лучше, но не сможет вернуться на работу раньше, чем через две недели. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на жену Норкина Юлию.
2 апреля Норкин покинул студию программы «Место встречи» во время прямого эфира. Он ушел после реплик гостей студии о ситуации на Украине. В пресс-службе НТВ заявили, что ему стало плохо.
Представитель Норкина рассказывал, что ведущему пришлось взять больничный из-за переутомления и стрессов на работе, где ему приходится общаться с агрессивными людьми.
9 апреля Юлия Норкина заявила, что мужу стало «полегче и получше».
«Я думаю, что недельки через две не раньше [появится в эфире], врачи не разрешают», — подчеркнула она.
Общество , Видео , Другое , Андрей Норкин , НТВ
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