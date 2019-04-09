Супруга Норкина прояснила его судьбу

Телеведущий Андрей Норкин чувствует себя лучше, но не сможет вернуться на работу раньше, чем через две недели. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на жену Норкина Юлию.

2 апреля Норкин покинул студию программы «Место встречи» во время прямого эфира. Он ушел после реплик гостей студии о ситуации на Украине. В пресс-службе НТВ заявили, что ему стало плохо.

Представитель Норкина рассказывал, что ведущему пришлось взять больничный из-за переутомления и стрессов на работе, где ему приходится общаться с агрессивными людьми.

9 апреля Юлия Норкина заявила, что мужу стало «полегче и получше».