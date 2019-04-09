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Новые правила по охране труда вступили в силу в РФ 

ТК «Звезда» + ещё 1 4 часа назад
Приказ устанавливает требования, которые связаны с эксплуатацией, техосмотром и ремонтом напольного колесного промышленного транспорта, а также промышленного транспорта непрерывного действия.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, согласно которому утверждаются правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, а также техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта, вступили в силу. Он был размещен на официальном портале правовой информации еще 9 октября прошлого года. И теперь, по истечении шести месяцев с момента публикации, вступил в силу.
В частности, приказ устанавливает требования, которые связаны с эксплуатацией, техосмотром и ремонтом напольного колесного промышленного транспорта, а также промышленного транспорта непрерывного действия.
Вместе с тем в документе подчеркивается, что все правила необходимы для исполнения работодателями, которые осуществляют перечисленные выше операции с техникой.
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