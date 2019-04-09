Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Европе рассказали, какие профессии исчезнут из-за автоматизации 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Эксперты Еврокомиссии в своем докладе назвали профессии, которые в скором времени из-за автоматизации могут исчезнуть, передает в понедельник РИА «Новости».
По их оценке, к таковым относятся профессии, связанные с выполнением рутинных задач, в том числе операторы машин на сборочных линиях автомобилей и офисные клерки.
Вместе с тем цифровизация экономики создает возможности для других профессий, в частности, для компьютерных инженеров, и иных видов работ, связанных со сферой науки, техники и математики.
Кроме того, из-за роста благосостояния, вызванного цифровизацией, перспективы возникают у личных тренеров, полагают специалисты.
Парламентская газета: последние новости
Медведев сменил главу Роструда Голикова рассказала о росте смертности в России Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии
Общество , Видео , Еврокомиссия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рушится все, что было сделано»18
США пригрозили «связанным» с РФ странам10
Порошенко стал русскоязычным трезвенником24
«Переобулся»: Порошенко восхитился Зеленским86
Скандал в Киеве: Власти сошли с ума по умершему сенатору192
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение