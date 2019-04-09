В Европе рассказали, какие профессии исчезнут из-за автоматизации

Эксперты Еврокомиссии в своем докладе назвали профессии, которые в скором времени из-за автоматизации могут исчезнуть, передает в понедельник РИА «Новости».

По их оценке, к таковым относятся профессии, связанные с выполнением рутинных задач, в том числе операторы машин на сборочных линиях автомобилей и офисные клерки.

Вместе с тем цифровизация экономики создает возможности для других профессий, в частности, для компьютерных инженеров, и иных видов работ, связанных со сферой науки, техники и математики.

Кроме того, из-за роста благосостояния, вызванного цифровизацией, перспективы возникают у личных тренеров, полагают специалисты.