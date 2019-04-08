«Я лежу»: Кикабидзе отказался от похорон Данелии

«Я лежу»: Кикабидзе отказался ехать на похороны Данелии

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе не приедет на похороны режиссера Георгия Данелии , потому что «лежит». Об этом он сам рассказал РИА Новости.

Георгий Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни, а 9 апреля будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

«Я не буду присутствовать, я лежу», — сообщил Кикабидзе агентству, которое уточнило, что лежит артист в больнице, где проходит процедуру диализа.

За два месяца до смерти Данелия был госпитализирован с воспалением легких. В конце февраля врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое, а в середине марта жена режиссера Галина рассказывала, что ему стало намного лучше.