«Ну как бы так»: Киселев оценил пародию Зеленского на себя

Владимиром Зеленским. В эфире программы «Вести недели» на канале «Россия» была показана пародия на программу «Вести недели» от студии «Квартал 95», основанной кандидатом в президенты Украины

Очередной выпуск «Вестей недели» вышел в эфир накануне. Один из сюжетов был посвящен сравнению Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом

В рамках этого сюжета ведущий передачи Дмитрий Киселев упомянул, что «искренние» тексты для шоу Зеленского «Слуга народа» пишут сотрудники «Квартала 95».

«Студия — монстр украинской индустрии развлечений. Но не все ровно…» — добавил журналист.

После этого в эфире канала «Россия» были показаны две пародии «Квартала 95» на «Вести недели». В одной из них играющий Киселева актер задается вопросом, «куда исчезли 40 сантиметров исконно русской воды Байкала», а затем сам же и отвечает — «за этим стоит, конечно же, Америка».

Вторая пародия посвящена «загадке» писающего в центре Европы мальчика. По словам мнимого Киселева, писает там мальчик, а не девочка, так как «хваленому Евросоюзу больше нравятся мальчики».