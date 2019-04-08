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«Ну как бы так»: Киселев оценил пародию Зеленского на себя 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
В эфире программы «Вести недели» на канале «Россия» была показана пародия на программу «Вести недели» от студии «Квартал 95», основанной кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Очередной выпуск «Вестей недели» вышел в эфир накануне. Один из сюжетов был посвящен сравнению Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
В рамках этого сюжета ведущий передачи Дмитрий Киселев упомянул, что «искренние» тексты для шоу Зеленского «Слуга народа» пишут сотрудники «Квартала 95».
«Студия — монстр украинской индустрии развлечений. Но не все ровно…» — добавил журналист.
После этого в эфире канала «Россия» были показаны две пародии «Квартала 95» на «Вести недели». В одной из них играющий Киселева актер задается вопросом, «куда исчезли 40 сантиметров исконно русской воды Байкала», а затем сам же и отвечает — «за этим стоит, конечно же, Америка».
Вторая пародия посвящена «загадке» писающего в центре Европы мальчика. По словам мнимого Киселева, писает там мальчик, а не девочка, так как «хваленому Евросоюзу больше нравятся мальчики».
«Ну как бы так», — отметил настоящий Киселев.
Комментарии30
Общество , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Дмитрий Киселев , Дональд Трамп , ЕС
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