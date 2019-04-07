Врач и учительница из Тольятти показали свои расчётные листы

Жители города своими документами опровергают заявления чиновников о средней зарплате.

Говорит Москва

Врач-травматолог местной больницы за февраль этого года получил около 14 тысяч рублей, тогда как по официальным данным средняя зарплата врачей в Самарской области превышает 50 тысяч.

Говорит Москва

Согласно расчётному листу, который выложила учительница младших классов, за февраль педагог получила порядка 15 тысяч рублей. Однако по официальным отчётам учителя в регионе в прошлом году в среднем получали порядка 30 тысяч рублей в месяц.