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Врач и учительница из Тольятти показали свои расчётные листы 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Жители города своими документами опровергают заявления чиновников о средней зарплате.
Говорит Москва
Врач-травматолог местной больницы за февраль этого года получил около 14 тысяч рублей, тогда как по официальным данным средняя зарплата врачей в Самарской области превышает 50 тысяч.
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Согласно расчётному листу, который выложила учительница младших классов, за февраль педагог получила порядка 15 тысяч рублей. Однако по официальным отчётам учителя в регионе в прошлом году в среднем получали порядка 30 тысяч рублей в месяц.
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Общество , Тольятти
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