Профессор Лебединский: россияне завидуют украинцам

Россияне завидуют жителям Украины из-за честных и демократических выборов президента, считает известный российский музыкант Алексей Лебединский, которого многие россияне помнят как Профессора Лебединского.
«Конечно, россияне завидуют. А кого они могут выбрать?» — цитирует музыканта портал URA.RU.
Он также добавил, что украинцы более свободны, потому что «их никто не зомбировал».
Звезду 90-х Профессора Лебединского россияне помнят по брутальной хрипотце и знаменитой песне «Я убью тебя, лодочник». Сейчас исполнитель живет в Майами, часто бывает на Украине и пишет провокационные посты в своем аккаунте в Facebooke.