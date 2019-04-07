Профессор Лебединский: россияне завидуют украинцам

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Россияне завидуют украинцам, считает музыкант Профессор Лебединский 

Аргументы Недели 1 час назад
Россияне завидуют жителям Украины из-за честных и демократических выборов президента, считает известный российский музыкант Алексей Лебединский, которого многие россияне помнят как Профессора Лебединского.
«Конечно, россияне завидуют. А кого они могут выбрать?» — цитирует музыканта портал URA.RU.
Он также добавил, что украинцы более свободны, потому что «их никто не зомбировал».
Звезду 90-х Профессора Лебединского россияне помнят по брутальной хрипотце и знаменитой песне «Я убью тебя, лодочник». Сейчас исполнитель живет в Майами, часто бывает на Украине и пишет провокационные посты в своем аккаунте в Facebooke.
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Общество , Видео , Алексей Лебединский , РИА Ura.ru
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