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Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова пожаловалась на анонимную публикацию в сети о том, что у нее якобы есть пальто за 700 тысяч рублей. Об этом она написала на фейсбуке.
По словам Захаровой, эта информация является ложью, и она никогда не стала бы покупать такие дорогие вещи.
"Мне это кажется диким", — уточнила свою позицию Захарова.
Она добавила, что не снимке была запечатлена не в пальто, а в полушубке отечественного производства.
Ранее сообщалось, что Захарова пошутила про слова Климкина о цене "оккупации" России.
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Общество , Политика , Мария Захарова , МИД
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