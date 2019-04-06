Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

России Официальный представитель Министерства иностранных дел ( МИД Мария Захарова пожаловалась на анонимную публикацию в сети о том, что у нее якобы есть пальто за 700 тысяч рублей. Об этом она написала на фейсбуке.

По словам Захаровой, эта информация является ложью, и она никогда не стала бы покупать такие дорогие вещи.

"Мне это кажется диким", — уточнила свою позицию Захарова.

Она добавила, что не снимке была запечатлена не в пальто, а в полушубке отечественного производства.

Ранее сообщалось, что Захарова пошутила про слова Климкина о цене "оккупации" России.