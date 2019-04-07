Познер раскритиковал советскую школу

Телеведущий Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что она воспитывала «одинаково думающих людей».

На сайте Познера ему задали вопрос о недостатке родительского воспитания и педагогических подходах в СССР и современной России.

«Есть ощущение, будто родители полагают, что ребенка воспитают где-то там, вне дома — в школе, на кружках, на курсах. И ребенок «как-то там» формируется под влиянием среды. А какое сложилось впечатление у вас — как поменялся подход к воспитанию детей в постсоветское время, когда детский сад и школа сложили с себя эти обязанности?», — поинтересовалась преподаватель английского языка Екатерина Теплова.

«Воспитывать должны прежде всего родители. Когда перекладывают это на детсад и школу, получаешь поколение одинаково думающих, одинаково действующих людей, к чему и стремилась советская система. Советская школа убивала в ребенке индивидуальность. Но если родителям лень заниматься ребенком, а школа им не занимается, это беда», — заявил Познер.

Между тем в соцсетях уже критикуют мнение Познера, заявляя, что дети современной капиталистической эпохи не отличаются индивидуальностью, мечтают о богатстве, высоких постах и стремятся к развлечениям.

Познер учился в школах США, ГДР и СССР.