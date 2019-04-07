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Познер раскритиковал советскую школу 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Телеведущий Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что она воспитывала «одинаково думающих людей».
На сайте Познера ему задали вопрос о недостатке родительского воспитания и педагогических подходах в СССР и современной России.
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«Есть ощущение, будто родители полагают, что ребенка воспитают где-то там, вне дома — в школе, на кружках, на курсах. И ребенок «как-то там» формируется под влиянием среды. А какое сложилось впечатление у вас — как поменялся подход к воспитанию детей в постсоветское время, когда детский сад и школа сложили с себя эти обязанности?», — поинтересовалась преподаватель английского языка Екатерина Теплова.
«Воспитывать должны прежде всего родители. Когда перекладывают это на детсад и школу, получаешь поколение одинаково думающих, одинаково действующих людей, к чему и стремилась советская система. Советская школа убивала в ребенке индивидуальность. Но если родителям лень заниматься ребенком, а школа им не занимается, это беда», — заявил Познер.
Между тем в соцсетях уже критикуют мнение Познера, заявляя, что дети современной капиталистической эпохи не отличаются индивидуальностью, мечтают о богатстве, высоких постах и стремятся к развлечениям.
Познер учился в школах США, ГДР и СССР.
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