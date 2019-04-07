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Во ФСИН порассуждали об однополой любви и пообещали вернуть йогу в СИЗО 

Lenta.ru + ещё 9 53 минуты назад
Фото: ФСИН
В ближайшее время вопрос с занятиями йогой в московских изоляторах будет решен. Об этом сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко, передает радиостанция «Говорит Москва». Он настаивает, что практика в СИЗО останется.
«Мы проводили исследование, и у тех людей, которые занимались йогой, резкое сокращение обращений к врачам за помощью. Это очень положительный эффект», — рассказал он и уточнил, что пока эксперимент проводился в двух столичных изоляторах, но есть предпосылки распространить эту практику и на другие учреждения.
Максименко добавил, что помимо йоги заключенным могут начать преподавать дыхательную гимнастику цигун.
«Ею весь мир занимается, и вреда от неё никому нет. И к гомосексуализму от нее никого не потянет», — сказал он. «Но даже если и потянет, у нас в стране демократия и каждый имеет право выбрать свой путь, статьи за гомосексуализм нет», — подчеркнул Максименко.
Ранее стало известно, что занятия йогой в московских изоляторах приостановили после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру. По информации «Московского комсомольца», в основу обращения легло письмо богослова Александра Дворкина, который утверждал, что подобная практика ведет к мужеложству.
Занятия йогой в столичных СИЗО впервые провели в прошлом году. Сначала в женском изоляторе №6, а затем в «Бутырке». Практика прошла под руководством профессионального тренера Алексея Меркулова.
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Комментарии7
Общество , Алексей Меркулов , Елена Мизулина , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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