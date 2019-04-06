«Не смей такое писать!»: Канделаки обратилась к Симоньян

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Канделаки назвала Симоньян «девчонкой с большим армянским табором» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Журналистка и телеведущая Тина Канделаки поздравила главного редактора телеканала RT и информагентства Sputnik Маргариту Симоньян с днем рождения, назвав ее лучшим телевизионным начальником настоящего и будущего.
« (…) с удивлением узнала две вещи: один из самых известных начальников, гроза вашингтонского обкома и каждого американского политика в отдельности Марго Симоньян живет очень (!) далеко от МКАД — и живет более чем скромно», — написала Канделаки в Instagram.
«Вчера я написала Марго, что она является лучшим телевизионным начальником настоящего и будущего, на что она, будучи очень скромным человеком, конечно же, сказала: «Не смей мне такое писать!» — рассказала журналистка.
«Ты сумела опередить свое время, но при этом осталась простой сочинской девчонкой с большим армянским табором, а теперь еще и семьей Тиграна (муж Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян — прим. ВЗГЛЯД); девчонкой, которая не утратила способность влюбляться, любить, быть нежной и ранимой, но одновременно и абсолютно железной», — написала Канделаки.
По ее словам, Симоньян является примером того, «как можно бескорыстно любить свою страну».
Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года, в субботу ей исполнилось 39 лет.
В начале апреля сообщалось, что Канделаки устроилась на работу к Симоньян.
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Общество , Видео , Тина Канделаки , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , ИА Sputnik , Russia Today
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