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Соловьев рассказал о провокации в эфире немецкого ТВ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев рассказал о провокации в эфире германского телеканала ZDF, «объявившего войну России».
О произошедшем Соловьев рассказал в своем Instagram. По его словам, телеведущий Клаус Кибер начал вечерний выпуск новостной программы словами: «Добрый вечер! Сегодня ночью американские, немецкие и другие армии европейских союзников двигаются к Эстонии, чтобы изгнать русскую армию, которая вошла туда, как ранее в Крым».
«Не волнуйтесь — это видение, но очень реалистичное», — добавил немецкий ведущий.
«Подобная модерация на государственном канале ФРГ — это провокация из геббельсовского ящика», — подчеркнул Соловьев.
Отметим, что сообщение в эфире германского ТВ прозвучало в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с главой Эстонии Керси Кальюлайд в Москве 18 апреля. Эстонского президента уже критиковали за намерение приехать в Россию, однако она подчеркивала, что с Москвой общаются многие ведущие политики Европейского союза.
В Кремле сообщали, что Путин хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности республики.
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Общество , Владимир Соловьев , Владимир Путин , ЕС
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