«Гнать поганой метлой». Раввин вмешался в скандал у Соловьева

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«Гнать поганой метлой»: раввин Коган высказался о конфликте на эфире у Соловьева 

Рамблер 59 минут назад
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России раввин Зиновий Коган поддержал телеведущего Владимира Соловьева, выгнавшего из студии во время эфира польского политолога Якуба Корейбу, сообщает НСН.
Изгнанный Соловьевым из студии политолог выступил с заявлением
Накануне Соловьев и Корейба разошлись во взглядах на геноцид польских евреев во время Второй мировой войны. По мнению Когана, Корейба «удивительно наглый» человек. Раввин также заявил, что польского политолога надо перестать приглашать на российское телевидение.
«Должна быть какая-то солидарность у наших тележурналистов, а то такие сумасшедшие, как Корейба, бегают с канала на канал — прямо рябит в глазах. Эти сумасшедшие выскочки — подобие оппозиции, которой на самом деле нет. Гнать их поганой метлой!» — сказал он, выразив возмущение высказываниями Корейбы о жертвах Холокоста во время Второй мировой войны.
«Он не понимает, что еврейский народ един, что существует, как организм одного человека. Поэтому когда убивают кого-то, страдают все и не могут об этом забыть. Не зря ведь из Польши эмигрировали почти три миллиона евреев в еще царскую Россию? Значит, не сладко им было в Польше! А уж когда Гитлер подходил к Польше, поляки просто совесть потеряли и очень многие стали просто преступниками», — сказал Коган.
В ходе программы, которая вышла в эфир накануне, Соловьев заявил Корейбе, что Варшава почти не которые были убиты в Польше. На это его оппонент сообщил, что среди претендентов на компенсации за геноцид много мошенников, «которые притворяются наследниками». Он также заявил, что в СССР в ходе геноцида польских евреев нацистами предпочли не вмешиваться в происходящее.
«Когда Гитлер уничтожал их в Польше, ваша страна поставляла ему все, что он хотел. И тогда, когда он уничтожал польских евреев, вы ничего не сделали, чтобы их спасти», — сказал Корейба.
После этого Соловьев в резкой форме потребовал, чтобы Корейба покинул студию. Но тот отказывался, поэтому в итоге его вывела охрана.
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