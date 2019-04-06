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Как женщина: сменивший пол россиянин выйдет на пенсию раньше 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Житель Копейска выйдет на пенсию на 5 лет раньше благодаря операции по смене пола. Это первый подобный прецедент в Челябинской области.
После смены пола женщина получила новый паспорт, её зарегистрировали в копейском ЗАГСе. Теперь и на пенсию она выйдет на пять лет раньше, сообщает агентство «Урал-пресс-информ» со ссылкой на Пенсионный фонд России по Челябинской области.
Там пояснили, что ориентируются на «данные о половой принадлежности лица, зафиксированные в документе, удостоверяющем личность».
«Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», — заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
В сентябре прошлого года Госдума пересмотрела сроки входа на пенсию для россиян. Для женщин это 60 лет, для мужчин — 65 лет.
Общество , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Копейск , Челябинская Область
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