Как женщина: сменивший пол россиянин выйдет на пенсию раньше

Житель Копейска выйдет на пенсию на 5 лет раньше благодаря операции по смене пола. Это первый подобный прецедент в Челябинской области После смены пола женщина получила новый паспорт, её зарегистрировали в копейском ЗАГСе. Теперь и на пенсию она выйдет на пять лет раньше, сообщает агентство «Урал-пресс-информ» со ссылкой на Пенсионный фонд России по Челябинской области. Там пояснили, что ориентируются на «данные о половой принадлежности лица, зафиксированные в документе, удостоверяющем личность». «Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», — заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. В сентябре прошлого года Госдума пересмотрела сроки входа на пенсию для россиян. Для женщин это 60 лет, для мужчин — 65 лет.