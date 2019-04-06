«Впервые слышу»: Скабеева об увольнении с «России 1»

Журналистка Скабеева останется на телеканале «Россия-1», несмотря на скандалы и слухи об уходе.
Телеведущая Ольга Скабеева опровергла информацию о предстоящем увольнении с канала «Россия 1».
«Я в первый раз слышу об этом!», — заявила телеведущая изданию iReactor.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Скабеева перейдет на Первый канал, при этом в публикациях были намеки на давление со стороны работодателя.
В конце прошлого года Скабеева стала жертвой информационного вброса — кто-то запустил слух, что журналистка получает около 4 миллионов рублей в месяц. Скабеева возмутилась и публично опровергла это утверждение.
После этого случился еще один скандал: адвокат Марк Фейгин подал в суд на ВГТРК и Скабееву, за то, что в телепередаче его назвали «уголовником».
Ольга Скабеева вместе с Евгением Поповым ведет передачу «60 минут», посвященную политике. Авторы называют программу «социально-политическим ток-шоу». Ведущие обсуждают главную тему дня с политическими и общественными деятелями, экспертами.