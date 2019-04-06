Изгнанный Соловьевым эксперт выступил с заявлением

Изгнанный Соловьевым из студии политолог выступил с заявлением

Польский политолог Якуб Корейба не собирается извиняться перед ведущим Владимиром Соловьевым после скандала в эфире его программы, разразившегося в ходе обсуждения темы ответственности Польши за уничтожение евреев в годы Второй мировой войны.

«Я считаю, что я все сказал абсолютно правильно, готов свои слова повторить и сказать еще больше на эту тему. Если мы начинаем эту тему обсуждать, ее нужно обсуждать до конца», — заявил Корейба, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ходе программы, которая вышла в эфир накануне, Соловьев заявил Корейбе, что Варшава почти не выплачивает компенсаций потомкам евреев, которые были убиты в Польше. Польский политолог сообщил, что многие из претендентов на компенсации за геноцид не являются потомками пострадавших в те годы евреев и назвал их «жуликами, которые притворяются наследниками». Он также обвинил СССР в бездействии в ходе геноцида польских евреев нацистами до 1941 года.

«Когда Гитлер уничтожал их в Польше, ваша страна поставляла ему все, что он хотел. И тогда, когда он уничтожал польских евреев, вы ничего не сделали, чтобы их спасти», — настаивал политолог, добавив к этом, что считает Соловьева «отвратительным шовинистом, который пытается манипулировать памятью этих несчастных евреев ради того, чтобы достичь своих геополитических целей».

Дискуссию прервало требование Соловьева выставить оппонента из студии. Корейба уходить отказывался.

«Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Встал и вышел вон», — настаивал телеведущий, заявивший, что в противном случае не сможет удержать от агрессии присутствовавших здесь же экспертов Евгения Сатановского и Александра Сосновского, хотя те продолжали сидеть на своих местах и молчали.

«Встал и вышел. Я тебе даю 10 секунд. Охрана, придите сюда и уберите этого человека — я не хочу марать руки. Со стулом отсюда вынести. Взяли и убрали его!» — заявил Соловьев.

После этого охрана вывела Корейбу из студии, прихватив стул, на котором он сидел. Телеведущий заявил, что этот предмет мебели надо сжечь, чтоб никто, сев на него, не замарался.