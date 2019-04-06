«Всю ночь плакал» Кикабидзе отреагировал на смерть Данелии

Кикабидзе рассказал, как Данелия в шутку предлагал ему встретиться после смерти

Знаменитый грузинский артист Вахтанг Кикабидзе записал видеобращение по случаю смерти выдающегося советского режиссера и его близкого друга Георгия Данелии. Видео с трогательным рассказом о их последнем телефонном разговоре опубликовано на официальной странице актера в соцсети.

«Не стало мною очень любимого человека, близкого друга, замечательного режиссера, художника, писателя, человека с большой буквы, с юмором таким, я редко встречал такой юмор. Георгий Николаевич Данелия, мы с ним более 45 лет дружили», — с грустью сказал Вахтанг Кикабидзе.

Он вспомнил, что два месяца назад у них с Данелией состоялся телефонный разговор.

«Я тоже тогда болел серьезно, он сказал, что уйдет первым, потому что он старше. И потом сказал, что ты когда тоже пойдешь и будешь входить в ворота святого Петра, там с правой стороны где-то я буду тебя ждать. Мы с ним часто, когда снимали фильмы, часто рыбачили. И, продолжая эту историю, я сказал ему, что у меня в руках будет две удочки, и мы с ним пойдем ловить золотых рыбок. Вечером устроим застолье из разнообразных блюд, пригласим всех наших близких друзей, которые раньше нас ушли, и первый тост поднимем за тех, кто остался в Москве, Тбилиси, в России. Мне очень трудно говорить, я вчера всю ночь плакал, как женщина. Царствие ему небесное», — сказал Кикабидзе.

Он отметил, что никогда не забудет друга, так как он сделал из него артиста.

Напомним, Георгий Данелия умер 4 апреля в результате остановки сердца. На его счету более 25 картин в качестве режиссера, среди которых «Я шагаю по Москве», «Кин-дза-дза», «Осенний марафон» и многие другие.