«Всю ночь плакал» Кикабидзе отреагировал на смерть Данелии

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Кикабидзе рассказал, как Данелия в шутку предлагал ему встретиться после смерти 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Вахтанг Кикабидзе записал трогательное видеообращение по случаю смерти Георгия Данелии.
Знаменитый грузинский артист Вахтанг Кикабидзе записал видеобращение по случаю смерти выдающегося советского режиссера и его близкого друга Георгия Данелии. Видео с трогательным рассказом о их последнем телефонном разговоре опубликовано на официальной странице актера в соцсети.
«Не стало мною очень любимого человека, близкого друга, замечательного режиссера, художника, писателя, человека с большой буквы, с юмором таким, я редко встречал такой юмор. Георгий Николаевич Данелия, мы с ним более 45 лет дружили», — с грустью сказал Вахтанг Кикабидзе.
Он вспомнил, что два месяца назад у них с Данелией состоялся телефонный разговор.
«Я тоже тогда болел серьезно, он сказал, что уйдет первым, потому что он старше. И потом сказал, что ты когда тоже пойдешь и будешь входить в ворота святого Петра, там с правой стороны где-то я буду тебя ждать. Мы с ним часто, когда снимали фильмы, часто рыбачили. И, продолжая эту историю, я сказал ему, что у меня в руках будет две удочки, и мы с ним пойдем ловить золотых рыбок. Вечером устроим застолье из разнообразных блюд, пригласим всех наших близких друзей, которые раньше нас ушли, и первый тост поднимем за тех, кто остался в Москве, Тбилиси, в России. Мне очень трудно говорить, я вчера всю ночь плакал, как женщина. Царствие ему небесное», — сказал Кикабидзе.
Он отметил, что никогда не забудет друга, так как он сделал из него артиста.
Напомним, Георгий Данелия умер 4 апреля в результате остановки сердца. На его счету более 25 картин в качестве режиссера, среди которых «Я шагаю по Москве», «Кин-дза-дза», «Осенний марафон» и многие другие.
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Общество , Видео , Георгий Данелия , Вахтанг Кикабидзе
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