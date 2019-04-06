«Больше такого человека просто не существует»: Соловьев об инциденте в эфире

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» шло обсуждение темы ответственности Польши за уничтожение евреев в годы Второй мировой войны. Польский политолог назвал евреев, претендующих на компенсации за геноцид, «жуликами, которые притворяются наследниками». Он также обвинил СССР в бездействии в ходе геноцида польских евреев нацистами до 1941 года.

После этого Соловьев попросил вывести гостя из студии.

«Я своё отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел», — заявил Соловьев.

Он также подчеркнул, что для него «больше такого человека, просто не существует», а поводов для диалога с польским политологом он не видит.