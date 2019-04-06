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«Больше такого человека просто не существует»: Соловьев об инциденте в эфире 

Рамблер + ещё 6 22 минуты назад
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, почему выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу, сообщает «Царьград».
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» шло обсуждение темы ответственности Польши за уничтожение евреев в годы Второй мировой войны. Польский политолог назвал евреев, претендующих на компенсации за геноцид, «жуликами, которые притворяются наследниками». Он также обвинил СССР в бездействии в ходе геноцида польских евреев нацистами до 1941 года.
После этого Соловьев попросил вывести гостя из студии.
«Я своё отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел», — заявил Соловьев.
Он также подчеркнул, что для него «больше такого человека, просто не существует», а поводов для диалога с польским политологом он не видит.
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Царьград ТВ
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