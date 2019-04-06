Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Соловьёв объяснил, почему выгнал польского эксперта из студии 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Владимир Соловьёв объяснил, почему выгнал польского эксперта из студии.
Конфликт между ведущим и политологом Якубой Корейбой произошёл во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Гость обвинил Советский Союз в том, что он поздно ввязался в войну и позволял фашистам истреблять польских евреев. После этих слов ведущий попросил эксперта покинуть студию.
«Я своё отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел. Для меня нет больше такого человека, просто его не существует», — заявил Соловьёв телеканалу «Царьград».
Журналист отметил, что Якуб Корейба произвёл на него впечатление «бесноватого». Ведущий добавил, что политолог, вероятно, не понимает, что говорит.
Говорит Москва: последние новости
Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе России Ведущему НТВ Андрею Норкину стало плохо во время прямого эфира Роструд назвал самые востребованные в России вакансии
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Страна погрузилась в хаос»: Лавров осудил НАТО105
«Их ночной кошмар может стать реальностью»16
В Москве резко потеплеет
«Никакой России не останется»: Киев пригрозил Москве830
«Всю ночь плакал» Кикабидзе отреагировал на смерть Данелии16
Видео
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
«Всю ночь плакал» Кикабидзе отреагировал на смерть Данелии
Общество
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»
Происшествия Криминал
Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу
Шоу-бизнес
Балтфлот высадил морской десант на побережье
Армия Войска
Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение