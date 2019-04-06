Владимир Соловьёв объяснил, почему выгнал польского эксперта из студии

Владимир Соловьёв объяснил, почему выгнал польского эксперта из студии.

Конфликт между ведущим и политологом Якубой Корейбой произошёл во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Гость обвинил Советский Союз в том, что он поздно ввязался в войну и позволял фашистам истреблять польских евреев. После этих слов ведущий попросил эксперта покинуть студию.

«Я своё отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел. Для меня нет больше такого человека, просто его не существует», — заявил Соловьёв телеканалу «Царьград».

Журналист отметил, что Якуб Корейба произвёл на него впечатление «бесноватого». Ведущий добавил, что политолог, вероятно, не понимает, что говорит.