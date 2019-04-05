«Работать до 70 лет!»: врач устроила скандал на приеме

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«Работать до 70 лет!»: терапевт из Подмосковья устроила скандал на приеме 

Ридус 1 час назад
У врача-терапевта центральной районной больницы в подмосковной Балашихе произошел нервный срыв прямо во время приема.
Одна из пациенток ЦРБ засняла на видео, как врач выходит из кабинета в больничный коридор и кричит на коллег: «Вы не имеете права меня здесь удерживать! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я всё буду помощь оказывать!»
Министерство здравоохранения Московской области уже прокомментировало инцидент, объяснив истерику врача переутомлением на работе.
Региональное издание «Подмосковье сегодня» приводит официальный комментарий подмосковного минздрава: «Врач в целом характеризуется с положительной стороны. Многие пациенты неоднократно высказывали слова благодарности в ее адрес».
Медицинское ведомство принесло свои извинения за поступок терапевта, поведение которой обсудят на служебном совещании в больнице.
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Общество , Видео , Минздрав РФ , Балашиха , Московская область
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