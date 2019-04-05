«Число будет расти»: в больнице заразили уже 150 детей

Число детей, заразившихся гепатитом C в больнице Благовещенска, достигло 150. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Один из собеседников газеты заявил, что число зараженных увеличится, так как обследование всех «контактных лиц» пока не завершено.

В распоряжении «Коммерсанта» оказалось заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора . Специалисты проанализировали образцы крови детей, заразившихся в гематологическом отделении больницы, и выяснили, что в 37 из 38 образцов вирус гепатита С оказался генотипа (3а). Образцы показали высокую степень родства вируса.

По данным газеты, источником инфекции, скорее всего, стал ребенок, у которого гепатит С диагностировали десять лет назад. Он проходил лечение в том же гематологическом отделении. Два ребенка, по мнению врачей, заразились именно от него, а остальные — по цепочке.

Большинство заразившихся детей также имеют онкологические диагнозы.

Ранее было известно о 26 заразившихся. У части детей брали кровь в больнице, другим ее переливали. Минздрав не выявил носителя гепатита ни среди медиков, ни на станции переливания крови.

Из-за заражения детей следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Источники «Коммерсант», близкие к следствию, заявили «Коммерсанту», что в качестве причины инфицирования рассматривается использование нестерильных медицинских инструментов и расходников.

Родители потребовали от клиники компенсации, но врачи заявили, что без экспертизы невозможно установить причинно-следственную связь между действиями медперсонала и наступившими последствиями.