Беглые подрядчики и возврат миллионов: кто провалил благоустройство Крыма

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионах страны в прошлом году были благоустроены 19 тысяч дворов, четыре тысячи общественных территорий и 202 парка. Передовиков и отстающих обозначил федеральный Минстрой . В этом рейтинге Крым занял последнее место, показав наихудшие среди субъектов страны результаты. Почему так произошло и есть ли шанс в этом году исправить положение — разбиралась корреспондент РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.

Изменения есть

Самый большой парк в Керчи — Комсомольский — прошел через программу благоустройства в прошлом году. И изменился до неузнаваемости. Ставилась цель — сделать комфортное место для отдыха керчан. Эту задачу выполнить удалось. Пешеходные дорожки "нарядились" в новую плитку, повсюду установили систему автоматического освещения, парк украсили новые лавочки, вазоны, оснастили урнами. Теперь здесь расположена самая большая в городе детская игровая площадка, которая насчитывает 33 элемента. И это — не первый для Керчи успешный объект в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

пресс-служба администрации Керчи

Город стартовал с этим проектом в 2017 году, выполнив реконструкцию шести дворов и Молодежного парка в Аршинцево. Сейчас в планах местной власти — еще более масштабные проекты. И успех каждого из них, по словам заместителя председателя Керченского городского совета Ольги Солодиловой, зависит от активности керчан — именно они выбирают, какую территорию благоустроить. Принцип программы прост: муниципалитеты предлагают варианты общественных территорий, местные жители голосуют, подрядчики выходят на "победивший" в народном голосовании объект.

"Приятно отметить, что сегодня керчане откликаются на призывы и сами участвуют в судьбе территорий, на которых проживают", — подчеркнула она.

По такому же пути пошел и Бахчисарай. Весной прошлого года местные жители путем голосования выбрали общественную территорию, подлежащую благоустройству, и подрядчики активно взялись за работу. Спустя несколько месяцев парк в районе улицы Фрунзе был полностью преображен.

официальный сайт администрации Бахчисарая

В сквере появились фотозона и зона отдыха, детская площадка, лавочки, беседки, а также благоустроенные пешеходные дорожки и зеленые насаждения. Теперь это — одно из главных мест отдыха местных жителей и гостей города.

"На сегодняшний день города — это точки генерации культурных, социальных и экономических трендов. Для нас крайне важно повысить качество уровня жизни крымчан, задействовав созидательную энергию активной части населения. Для успешной реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" руководителям муниципальных образований следует интересоваться мнением жителей и только после этого благоустраивать общественные пространства. В этом случае рейтинговое голосование — один из основных способов участия граждан в решении вопросов развития городской среды", — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев.

Положительно эксперты ОНФ оценивают реализацию проекта и в поселке Новофедоровка Сакского района, городах Саки, Евпатория. Учитывая успешный опыт городов, заявок от муниципалитетов на участие в проекте создания комфортной городской среды с каждым годом становится все больше. Однако хорошие результаты показывают не все, и причин тому несколько.

От бумаг до подрядчиков

Анализируя исполнение программы, эксперты ОНФ пришли к выводу, что причины низких показателей кроются в неподготовленности многих муниципалитетов к ее исполнению. В администрациях мало квалифицированных кадров, которые специализируются на вопросах благоустройства городской среды, не хватает также архитекторов и проектировщиков, которые бы понимали запрос на современную городскую среду и могли бы качественно проектировать ее с учетом запросов местных жителей. Да и качество написания техзадания оставляет желать лучшего, а сами контракты на выполнение работ нередко подписывались во второй половине года. Одним словом, разработка и подготовка документации — задача для многих муниципалитетов непростая.

"Регионы, которые участвуют в этой программе, должны относиться к ней как к настоящему национальному проекту, который двигает развитие благоустройства и комфортного проживания наших граждан. К сожалению, не все представители муниципальных образований Крыма ответственно подошли к реализации проекта. Очень часто мы наблюдаем формальный подход к согласованию с жителями дизайн-проектов территорий под благоустройство и приемке после выполнения подрядной организации работ", — рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Крыму Олег Бышук.

Кроме того, свою роль играют недобросовестные подрядчики, которые в предыдущие годы реализации программы срывали сроки или откровенную халтурили, спеша освоить бюджетные деньги. Например, такие случаи были зафиксированы в Красноперекопске, Ялте и других муниципалитетах.

"Мы видим субподрядчиков, которые нанимают других субподрядчиков, в итоге работают люди, не разбирающиеся в благоустройстве. Одни кладут плитку, не дожидаясь укладки бордюров, другие разворотили асфальт и существующую площадку. В итоге у них закончились деньги, все раскурочено и благоустройство не завершено. Также в 2017 году в Ялте мы видели, как подрядчик приступил к работам, снял асфальтовое покрытие и бордюры, и исчез в неизвестном направлении. Сейчас идут суды по восстановлению этой территории и обязанию подрядчика вернуть денежные средства, которые были уплачены по контракту", — рассказал Бышук.

Эксперт считает, что с такими подрядчиками муниципалитеты должны расторгать контракт в судебном порядке, а после этого вносить его в реестр недобросовестных поставщиков, чтобы эти компании больше не могли выполнять работы за бюджетные деньги.

Планов громадье

В этом году проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в девяти муниципалитетах на сумму 1 млрд 684 млн рублей. Так, в Армянске планируют благоустроить одну дворовую территорию и городской бульвар, потратив на это 15 млн рублей. В Белогорске — две придомовых территории и два сквера общей стоимостью 8,8 млн руб. Евпатория запланировала привести в порядок четыре общественных и одну придомовую территории, общая стоимость работ — 145 млн руб. В Красноперекопске программа предполагает обновление двух дворовых территорий и Парка культуры и отдыха, стоимость работ — 64,5 млн руб. В Саках хотят благоустроить одну дворовую территорию, а также пешеходную зону, Сквер афганцев, Сквер Пушкина и Площадь революции. Работы на всех объектах оцениваются в 111,6 млн в руб.

В Керчи на благоустройство четырех скверов планируется направить почти 145 млн руб, в Симферополе — 38 млн руб на один парк и один двор, в поселке Первомайское — пешеходную зону за 16 млн рублей. Самые масштабные вливания ожидаются в Ялту — там в этом году намерены придать новый облик восьми дворовым территориям, двум паркам (Пионерский и Приморский) и двум скверам (Ломоносова и Журавли).

Работа над ошибками сделана, и уже с этого года Крым планирует войти в жесткий график исполнения программы. А, значит, тендеры должны провести раньше и раньше же приступить к работам. Тем более, что планы территорий для благоустройства обозначены, и на это выделяется вдвое больше, чем в прошлом году. И деньги нужно освоить. В противном случае в будущем полуостров может ощутить сокращение федерального финансирования на эти цели.

Нарушения благоустройства территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

"Надежда на улучшение показателей есть, мы в этом году программу начали намного раньше. Подготовка шла еще в 2018 году, прошли комиссии по определению сроков реализации программы и к этому июню подрядные организации должны уже провести благоустройство. Таким образом, у нас останется полгода на приемку, контроль и доработку всех проблемных моментов", — рассказал Бышук.

"Раньше мы наступали на одни и те же грабли — начинали в мае, конкурсные процедуры заканчивали в июне и подрядчик выходил на объект только осенью, не успевал завершить работы из-за погоды и, соответственно, не укладывался в сроки. В итоге — не получал оплату. А сейчас мы поступаем иначе — планируем завершить работы уже в июне, и у нас будет запас времени урегулировать незначительные вопросы, которые могут возникнуть в процессе работ", — заключил он.