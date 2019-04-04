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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Данелии 

ТК «Звезда» + ещё 23 1 час назад
Фото: ТАСС
Путин отметил, что скорбь от потери вместе с семьей режиссера разделяют коллеги, ученики и почитатели.
Супруга режиссера Данелии назвала причину его смерти
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Георгия Данелии, который ушел из жизни сегодня, четвертого апреля.
«Выдающийся режиссер, сценарист, яркий и неординарный человек, Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе. Через всю свою жизнь и творчество он пронес уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», — сказал президент.
Путин отметил, что скорбь от потери вместе с семьей режиссера разделяют коллеги, ученики и почитатели, сообщается на сайте президента.
Напомним, Георгий Данелия умер в 14.00 из-за остановки сердца. Прощание с режиссером состоится в Московском доме кино. В данный момент дата и место похорон неизвестны.
Данелия выступил в качестве сценариста и режиссера в десятках кинокартин, среди которых «Джентльмены удачи», «Афоня», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза» и другие.
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Общество , Георгий Данелия , Владимир Путин
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