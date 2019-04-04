Появились детали прощания с режиссером Данелией

Прощание с народным артистом СССР Георгием Данелией пройдет 9 апреля в Доме кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу кинорежиссера Галину Данелию.

«Мы решили, что это будет во вторник [9 апреля] в Доме кино», — сказала она.

Решения о месте похорон еще не принято. По словам Галины Данелии, обсуждается вопрос с захоронением режиссера на Новодевичьем кладбище.

Георгий Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни. В конце февраля Данелия был госпитализирован с воспалением легких. С тех пор его состояние было стабильно тяжелым.