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Появились детали прощания с режиссером Данелией 

Рамблер + ещё 26 29 минут назад
Прощание с народным артистом СССР Георгием Данелией пройдет 9 апреля в Доме кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу кинорежиссера Галину Данелию.
«Мы решили, что это будет во вторник [9 апреля] в Доме кино», — сказала она.
Решения о месте похорон еще не принято. По словам Галины Данелии, обсуждается вопрос с захоронением режиссера на Новодевичьем кладбище.
Георгий Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни. В конце февраля Данелия был госпитализирован с воспалением легких. С тех пор его состояние было стабильно тяжелым.
Общество , Георгий Данелия
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