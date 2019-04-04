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Умер режиссер Георгий Данелия 

Рамблер 49 минут назад
В Москве в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия. Об этом «Новой газете» сообщили его родственники.
В феврале режиссера доставили в одну из столичных больниц с воспалением легких. Позднее врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания.
Георгий Данелия родился в Тбилиси, сначала выучился на архитектора, а затем — на режиссера на Высших режиссерских курсах.
В конце 1950-х годов Данелия стал режиссером на киностудии «Мосфильм». Он снял такие картины, как «Джентльмены удачи», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!».
Общество , Фото , Георгий Данелия , Москва
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