Умер режиссер Георгий Данелия

Москве в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия . Об этом «Новой газете» сообщили его родственники.

В феврале режиссера доставили в одну из столичных больниц с воспалением легких. Позднее врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания.

Георгий Данелия родился в Тбилиси, сначала выучился на архитектора, а затем — на режиссера на Высших режиссерских курсах.

В конце 1950-х годов Данелия стал режиссером на киностудии «Мосфильм». Он снял такие картины, как «Джентльмены удачи», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!».