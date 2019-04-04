Довели: что случилось с Норкиным

Телеведущему Андрею Норкину пришлось взять больничный из-за переутомления и стрессов на работе, где ему приходится общаться с агрессивными людьми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на концертного директора ведущего Вячеслава Калашникова.

2 апреля Норкин покинул студию программы «Место встречи» во время прямого эфира. Он ушел после реплик гостей студии о ситуации на Украине. В пресс-службе НТВ заявили, что ему стало плохо.

«Общение с определенными индивидуумами в студии, когда в очередной сотый раз нужно опровергать их злобную, откровенную чушь, не реагировать на агрессию», — назвал Калашников одну из причин плохого самочувствия Норкина.

Директор ведущего отметил, что Норкин «давит эмоции», так как не может относиться к обсуждениям отстраненно, и в итоге у него сдают нервы.

Калашников подчеркнул, что Норкин уже идет на поправку.

Перед тем, как уйти из студии, ведущий заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях». В НТВ заявили, что в ток-шоу «Место встречи» его на время заменит журналист Иван Трушкин

В 1996-2001 годах Норкин вел новости на НТВ, в 2002-2007 годах он возглавлял телекомпанию «Эхо-ТВ» и московское отделение RTVI. Также работал на «Пятом канале» и на радиостанции «Коммерсантъ FM».