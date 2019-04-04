Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Российская журналистка Ольга Скабеева готова стать ведущей дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом она сама сообщила в своем телеграме.
31 марта Зеленский выиграл первый тур выборов с 30,24% голосов, а действующий глава государства Порошенко стал вторым с 15,95%. Второй тур состоится в апреле.
Накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на 80-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — ответил ему Петр Алексеевич сегодня ночью.
Ольга Скабеева отреагировала на договоренность кандидатов в своем телеграме — вызвалась вести дебаты, гарантировав объективность и беспристрастность и пообещав выучить украинский язык и перевести свой гонорар в Международный валютный фонд «в счет оплаты внешнего долга Украины».
«Хто, якщо не я (Кто, если не я. — Прим. ред.)», — задалась журналистка вопросом.