Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

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«Хто, якщо не я»: Скабеева вызвалась вести дебаты Порошенко и Зеленского 

Рамблер 20 минут назад
Российская журналистка Ольга Скабеева готова стать ведущей дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом она сама сообщила в своем телеграме.
31 марта Зеленский выиграл первый тур выборов с 30,24% голосов, а действующий глава государства Порошенко стал вторым с 15,95%. Второй тур состоится в апреле.
Накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на 80-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — ответил ему Петр Алексеевич сегодня ночью.
Ольга Скабеева отреагировала на договоренность кандидатов в своем телеграме — вызвалась вести дебаты, гарантировав объективность и беспристрастность и пообещав выучить украинский язык и перевести свой гонорар в Международный валютный фонд «в счет оплаты внешнего долга Украины».
«Хто, якщо не я (Кто, если не я. — Прим. ред.)», — задалась журналистка вопросом.
Комментарии30
Общество , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
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