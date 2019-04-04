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«Все негативное забудется»: Охлобыстин заявил о готовности спасти жизнь Зеленскому 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Российский актер и сценарист Иван Охлобыстин заявил о готовности спасти жизнь украинскому политику Владимиру Зеленскому в экстремальной ситуации.
Охлобыстин рассказал РИА «Новости», что они с Зеленским не общались после смены власти на Украине в 2014 году, поскольку «это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО».
«Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь — она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней», — добавил артист.
Ранее Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского, на что кандидат на пост президента Украины предположил, что они сделали это за деньги, и назвал их идиотами.
Общество , Видео , Иван Охлобыстин , Михаил Пореченков , Владимир Зеленский , РИА Новости
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