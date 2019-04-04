Стресс и давление: вдову Говорухина госпитализировали

Вдову режиссера Станислава Говорухина Галину госпитализировали в московскую больницу. Как сообщает РЕН ТВ , у женщины диагностировали глубокий стресс и повышенное артериальное давление.

Накануне сообщалось, что Галине Говорухиной вызывали скорую помощь. Канал отмечает, что врачи приняли решение о госпитализации, чтобы поставить женщине точный диагноз и определить ее психическое состояние.

По данным РЕН ТВ, самочувствие 71-летней Говорухиной ухудшилось 3 апреля после заседания суда по делу о наследстве режиссера.

В суд обратилась актриса Анастасия Мартцинковская , которая ранее рассказала, что родила от Говорухина сына. По словам Мартцинковской, она не стала бы претендовать на наследство, если бы мальчик не был серьезно болен. У него диагностировали «органическое поражение головного мозга вследствие родовой травмы с элементами ДЦП и эпилепсии».

Актриса рассказывала, что познакомилась с Говорухиным на студии «Мосфильм» в 2002 году. Мартцинковская утверждает, что их связь продлилась до января 2004 года, когда она была на восьмом месяце беременности. Режиссер некоторое время выплачивал ей деньги, при его содействии мальчика устроили в спецшколу.

В 2019 году женщина обратилась в суд с иском «Об установлении факта признания отцовства и вступления в наследство».

Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни. Его коллеги сообщили, что он умер в санатории «Барвиха» после долгой и тяжелой болезни.