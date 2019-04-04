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Надо ли самозанятым пенсионерам легализоваться и регистрироваться в налоговой? 

BFM.RU 12 минут назад
Фото: depositphotos.com
В налоговом эксперименте для самозанятых приняли участие почти 60 тысяч человек, об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Наверняка среди зарегистрировавшихся есть люди пенсионного возраста. Но вряд ли много: пенсионеры пока не спешат выходить из тени, опасаясь потерять часть пенсии.
Business FM решила выяснить, насколько обоснованны эти опасения. Радиостанции удалось связаться с несколькими пенсионерами, которые получают дополнительный доход. Кто-то занимается репетиторством, кто-то сдает квартиру. Но все эти люди наотрез отказались от того, чтобы рассказать об этом, даже на условиях анонимности.
Удалось поговорить с пенсионеркой из Москвы Ириной. Правда, она не является самозанятой. Она хотела с подругой печь пирожки для кафе, но ей сказали, что могут работать только с индивидуальными предпринимателями. Ирина решила выяснить, чем для нее чреват этот статус.
«Я пошла в налоговую инспекцию и узнала, чем будет чревата для меня регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Во-первых, помимо основной пенсии, а она у меня приличная, я получаю не очень большую доплату от Москвы. Если я буду ИП, то эта ежемесячная доплата у меня снимается. Я буду считаться работающей пенсионеркой. Кроме того, был у меня доход или не было, я должна буду ежегодно платить взносы. В этом году взнос в Пенсионный фонд и взнос в Фонд социального страхования будет где-то около 30 тысяч рублей».
Cамозанятым, в отличие от ИП, платить взносы в фонды не нужно, а вот с вопросом о пенсионной надбавке ясности нет. Источник Business FM в Федеральной налоговой службе сообщил, что правовой статус самозанятых пенсионеров в ПФР не урегулирован, но, скорее всего, никаких отчислений им делать будет не нужно.
В Пенсионном фонде, в свою очередь, радиостанции сначала заявили, что если пенсионер зарегистрируется у них и начнет добровольно платить взносы, то он будет считаться работающим пенсионером. Тогда его пенсия индексироваться не будет, а региональную надбавку он потеряет.
Но в ПФР не настаивают на обязательной регистрации самозанятых пенсионеров: мол, это дело сугубо добровольное. Потом представительница ПФР уточнила, что фонд согласовал с налоговиками позицию по самозанятым пенсионерам. Они не считаются работающими, а значит, ничего из своей пенсии не потеряют.
Ситуацию прокомментировал старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко, пояснив, как бы он поступил, будь он сейчас самозанятым пенсионером:
Алексей Карпенко, адвокат, старший партнер компании Forward Legal: «Моя рекомендация самозанятым, чтобы не иметь проблем с налоговым законом, — все-таки зарегистрироваться и начать платить. Если у них есть пенсионный статус, я думаю, что их пенсионный текущий статус не пострадает. Что касается добровольной постановки на учет и уплаты добровольных взносов, что может повлечь за собой утрату начисляемой государственной пенсии, вот с этим бы я повременил. Подождал бы или официальных разъяснений Пенсионного фонда России, или, что лучше, законодательных изменений, когда в закон будут внесены положения, которые ясно регулируют статус самозанятых, в том числе пенсионеров».
Рекомендация, в общем, логичная. Кто его знает, вдруг через какое-то время налоговая служба и Пенсионный фонд договорятся о другом? Например, о том, что самозанятые пенсионеры все-таки считаются работающими. Если же статус самозанятых пенсионеров будет четко прописан в законе, есть хоть какая-то гарантия, что в одночасье все не изменится.
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Общество , Максим Орешкин , Алексей Карпенко , Федеральная налоговая служба , Фонд социального страхования РФ , Пенсионный фонд РФ , Минэкономразвития , Business FM , Москва
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