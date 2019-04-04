В Китае медведь, танцующий диско, стал звездой интернета

В Тяньцзиньском зоопарке обитает медведь, которого за его танцы уже прозвали диско-мишкой, и он стал звездой интернета, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, что животное совершает танцевальные движения, прыгает и мотает головой.

За один день ролик набрал более одного миллиона просмотров и несколько десятков тысяч комментариев.

Сотрудники зоопарка говорят, что видео ускорено, и на самом деле медведь двигается не так энергично. Также сообщается, что медведицу зовут Мао Сяоцянь, на китайском это означает "красивая".

"Медведица действительно качает головой и телом, но делает это примерно в два раза медленнее, чем на кадрах", — сказал сотрудник зоопарка Ван Юань.