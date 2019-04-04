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В Китае медведь, танцующий диско, стал звездой интернета 

РИА Новости 1 час назад
В Тяньцзиньском зоопарке обитает медведь, которого за его танцы уже прозвали диско-мишкой, и он стал звездой интернета, сообщает Daily Mail.
На кадрах видно, что животное совершает танцевальные движения, прыгает и мотает головой.
За один день ролик набрал более одного миллиона просмотров и несколько десятков тысяч комментариев.
Сотрудники зоопарка говорят, что видео ускорено, и на самом деле медведь двигается не так энергично. Также сообщается, что медведицу зовут Мао Сяоцянь, на китайском это означает "красивая".
"Медведица действительно качает головой и телом, но делает это примерно в два раза медленнее, чем на кадрах", — сказал сотрудник зоопарка Ван Юань.
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