«В прямом эфире всякое случается»: телеведущий Норкин «исчез» из студии НТВ

Ведущий передачи "Время покажет" Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.

Журналист подискутировал с гостем передачи Сергеем Лоико о ситуации на Украине , а затем после одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов

"Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается", — объяснил свое появление Гурнов.

В комментариях к записи эфира пользователи YouTube выразили обеспокоенность "исчезновением" Норкина.

"Андрей Норкин лучший ведущий. Без него программа не та. Что случилось?﻿, — написала Tatyyana Petrova.

"Нет Норкина — нет передачи!" — возмутился MrShark1967.

"Терпения вам, Андрей Владимирович", — присоединился Stas 789.

Некоторые комментаторы предположили, что Норкин не смог больше терпеть агрессивное поведение гостя. Также высказывалось опасение, что ведущий почувствовал себя нехорошо.

Сам Норкин пока никак не прокомментировал ситуацию.