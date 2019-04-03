Ведущий передачи "Время покажет" Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Журналист подискутировал с гостем передачи Сергеем Лоико о ситуации на Украине, а затем после одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов.
"Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается", — объяснил свое появление Гурнов.
В комментариях к записи эфира пользователи YouTube выразили обеспокоенность "исчезновением" Норкина.
"Андрей Норкин лучший ведущий. Без него программа не та. Что случилось?, — написала Tatyyana Petrova.
"Нет Норкина — нет передачи!" — возмутился MrShark1967.
"Терпения вам, Андрей Владимирович", — присоединился Stas 789.
Некоторые комментаторы предположили, что Норкин не смог больше терпеть агрессивное поведение гостя. Также высказывалось опасение, что ведущий почувствовал себя нехорошо.
Сам Норкин пока никак не прокомментировал ситуацию.