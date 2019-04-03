Скандал на НТВ: внезапно пропал ведущий ток-шоу

Зрители обеспокоились пропажей ведущего ток-шоу Норкина

В эфире политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ ее ведущий Андрей Норкин покинул студию и больше не появлялся в программах телеканала, что вызвало у зрителей тревогу.

Норкин ушел из эфира передачи 2 апреля, передачу продолжил вести один из гостей студии Александр Гурнов , а третью — незнакомый зрителям молодой человек. Запись эфира доступна на YouTube-канале НТВ. Темой программы были результаты первого тура выборов на Украине , сообщает «Московский комсомолец».

Норкин покинул съемочную площадку после выступления одного из украинских гостей, журналиста, автора документальных фильмов Сергея Лойко

«Я пришел, рассказал. Что украинцы свободные люди и что в Украине власть принадлежит народу. Видимо, для ведущего Андрея это стало откровением», — позже прокомментировал уход Норкина из эфира политолог с Украины.

Он также отметил, что Норкину «стало нехорошо», и ведущий «покинул студию».

Норкин, как видно из записи программы, ушел после очередного спора с украинскими гостями студии. Момент ухода со съемочной площадки не показан, однако его прокомментировал Лойко студии, который спросил: «Вы решили бросить работу после этого?»

Также Лойко заявил, что Норкин несколько раз его перебивал и говорил, что «из-за подобных речей может лишиться работы».

Позже в эфир НТВ вышло ток-шоу «Изменить нельзя». Ни Норкин, ни Лойко в ней участия не приняли.

Зрители в официальных аккаунтах телеканала выразили тревогу в связи с исчезновением Норкина. В комментариях объяснили, что телеведущий неожиданно заболел.