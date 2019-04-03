«Посыпалось все»: Конюхов о пережитом шторме в океане

Федор Конюхов приходит в себя после пережитого шторма. Об этом путешественник сообщил на своем официальном сайте.

Конюхов рассказал, что во время шторма его лодка «АКРОС» перевернулась несколько раз и стала неуправляемой.

«Посыпалось все, что не было привязано: чайник, посуда, одежда, записные книжки. А я подвис, пристёгнутый между палубой и крышей рубки, которая стала днищем», — написал путешественник.

После того как ветер стих, Конюхов проверил все системы. Обнаружилось, что ветер сорвал солнечные батареи по левому борту лодки и вырвал ветроуказатель.

Путешественник отметил, что в южном полушарии начался второй осенний месяц, погода портится, шторма поднимаются «осенние, жесткие».

«Надо быстрей завершать этот поход, до мыса Горн 1 100 миль», — резюмировал он.

Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке. Он стартовал 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили), мыс Горн — мыс Люин (Австралия) и мыс Люин — порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тысяч км.