Его ждало такси: как умер Булдаков

Актер Алексей Булдаков перед смертью находился в гостиничном номере в Улан-Баторе . Как сообщает Telegram-канал Baza, актер собирался уезжать, уже вызвал такси, но к автомобилю не спустился.

По данным канала, водитель обратился к персоналу, сотрудники гостиницы долго стучались в номер актера, но он не открывал. В итоге дверь вскрыли. Булдакова обнаружили лежащим без сознания.

По информации Telegram-канала Mash, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Алексей Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни. По разным данным, он находился в Монголии на гастролях или в качестве туриста.