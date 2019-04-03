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Его ждало такси: как умер Булдаков 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Актер Алексей Булдаков перед смертью находился в гостиничном номере в Улан-Баторе. Как сообщает Telegram-канал Baza, актер собирался уезжать, уже вызвал такси, но к автомобилю не спустился.
По данным канала, водитель обратился к персоналу, сотрудники гостиницы долго стучались в номер актера, но он не открывал. В итоге дверь вскрыли. Булдакова обнаружили лежащим без сознания.
Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым
По информации Telegram-канала Mash, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.
Алексей Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни. По разным данным, он находился в Монголии на гастролях или в качестве туриста.
Президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов сообщал, что у актера оторвался тромб. По данным Новожилова, тело Булдакова все еще находится в Монголии.
Общество , Видео , Алексей Булдаков , Сергей Новожилов , Улан-Батор
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