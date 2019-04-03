В России готовят новый вид маткапитала

Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первого ребенка

Правительство РФ рассматривает возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка. Об этом в среду заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Я не буду скрывать: конечно, и такие варианты тоже обсуждаются", — сказала она, отвечая на вопрос, какие меры необходимы для увеличения рождаемости и возможно ли введение материнского капитала на первого ребенка.

Голикова добавила, что, "скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей".

"Это связано со многими аспектами, в том числе с необходимостью обеспечения и сохранения нации российской", — подчеркнула вице-премьер.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат выдается за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала составляет сегодня 453 тыс. рублей. Программа продлена до конца 2021 года.