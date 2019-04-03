Пока вы спали: В России отменили дачи 

Банки воспротивились отмене комиссий
Отмена комиссии за обналичку в банкоматах не поможет в борьбе с зарплатным рабством, заявили «Известиям» опрошенные банкиры. По словам Владимира Кудряшова из «Восточного», это еще сильнее зарегулирует банки и ограничит конкуренцию между ними. По мнению Алексея Мерзлякова из «Уральского банка реконструкции и развития», отмена комиссии за обналичку вынудит банки повысить стоимость других услуг.
Нетаньяху приедет в Москву за бонусами
Неожиданный визит в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может быть вызван его намерением добиться прорыва в Сирии, заявил «Коммерсанту» его экс-советник Бенни Брискин. В столицу России на переговоры с ее президентом Владимиром Путиным Нетаньяху прибудет за пять дней до выборов в Кнессет. По мнению Брискина, в Москве премьер ищет «бонусов», которые помогли бы ему сохранить пост, например, каких-то договоренностей по Сирии.
«Биньямину Нетаньяху ничего конкретно не обещали», — рассказали изданию российские источники.
Порошенко расколет Украину
Президент Украины Петр Порошенко расколет Украину ради сохранения власти, пишет «Российская газета». Стратегией действующего главы государства на второй тур выборов, вероятно, станет углубление раскола в украинском обществе — усугубление и без того до крайности агрессивной, милитаристской антироссийской риторики, обвинение сторонников своего соперника Владимира Зеленского в пророссийскости, а Зеленского лично — в еврейском происхождении.
«Порошенко будет добиваться победы самыми грязными методами», — считает автор публикации.
В России отменили дачи
В России перестали существовать дачные дома. Соответствующий федеральный закон был принят Госдумой и одобрен Советом федерации в марте, а в апреле — подписан президентом России Владимиром Путиным. Сегодня текст №44-ФЗ опубликовала «Российская газета». Согласно ему, из действующего законодательства исчезнет последнее упоминание термина «дачные дома», а именно из шестой части статьи 9.16 Кодекса об административных правонарушениях.
В санкции не верит почти никто
В эффективность санкций как инструмента политического воздействия верят лишь в США, Индии и на Ближнем Востоке. Об этом, как сообщает «Ромир», свидетельствуют результаты опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup. Согласно им, только в США, Индии и на Ближнем Востоке большинство опрошенных сочли санкции эффективными — 43%, 59% и 54% соответственно. Неэффективными их считает большинство жителей России (46%), Евросоюза (52%), не входящих в ЕС европейских стран (52%), Канады (40%), Латинской Америки (46%), Африки (46%), Восточной Азии (40%) и Западной Азии (51%).