Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: В России отменили дачи 

Рамблер 31 минуту назад

Банки воспротивились отмене комиссий

Отмена комиссии за обналичку в банкоматах не поможет в борьбе с зарплатным рабством, заявили «Известиям» опрошенные банкиры. По словам Владимира Кудряшова из «Восточного», это еще сильнее зарегулирует банки и ограничит конкуренцию между ними. По мнению Алексея Мерзлякова из «Уральского банка реконструкции и развития», отмена комиссии за обналичку вынудит банки повысить стоимость других услуг.

Нетаньяху приедет в Москву за бонусами

Неожиданный визит в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может быть вызван его намерением добиться прорыва в Сирии, заявил «Коммерсанту» его экс-советник Бенни Брискин. В столицу России на переговоры с ее президентом Владимиром Путиным Нетаньяху прибудет за пять дней до выборов в Кнессет. По мнению Брискина, в Москве премьер ищет «бонусов», которые помогли бы ему сохранить пост, например, каких-то договоренностей по Сирии.
«Биньямину Нетаньяху ничего конкретно не обещали», — рассказали изданию российские источники.

Порошенко расколет Украину

Президент Украины Петр Порошенко расколет Украину ради сохранения власти, пишет «Российская газета». Стратегией действующего главы государства на второй тур выборов, вероятно, станет углубление раскола в украинском обществе — усугубление и без того до крайности агрессивной, милитаристской антироссийской риторики, обвинение сторонников своего соперника Владимира Зеленского в пророссийскости, а Зеленского лично — в еврейском происхождении.
«Порошенко будет добиваться победы самыми грязными методами», — считает автор публикации.

В России отменили дачи

В России перестали существовать дачные дома. Соответствующий федеральный закон был принят Госдумой и одобрен Советом федерации в марте, а в апреле — подписан президентом России Владимиром Путиным. Сегодня текст №44-ФЗ опубликовала «Российская газета». Согласно ему, из действующего законодательства исчезнет последнее упоминание термина «дачные дома», а именно из шестой части статьи 9.16 Кодекса об административных правонарушениях.

В санкции не верит почти никто

В эффективность санкций как инструмента политического воздействия верят лишь в США, Индии и на Ближнем Востоке. Об этом, как сообщает «Ромир», свидетельствуют результаты опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup. Согласно им, только в США, Индии и на Ближнем Востоке большинство опрошенных сочли санкции эффективными — 43%, 59% и 54% соответственно. Неэффективными их считает большинство жителей России (46%), Евросоюза (52%), не входящих в ЕС европейских стран (52%), Канады (40%), Латинской Америки (46%), Африки (46%), Восточной Азии (40%) и Западной Азии (51%).
Комментарии3
Общество , Видео , Бенни Брискин , Биньямин Нетаньяху , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ЕС , Уральский банк реконструкции и развития , Госдума , Совет Федерации , газета "Известия" , "Российская газета" , Израиль , Москва , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и Порошенко лишились поддержки еще одной партии32
Украинцы требуют отправить Зеленского в тюрьму612
«Зарезанная» московская экс-чиновница «ожила»
«Агент перемен»: что Зеленский готовит для России103
Убитая «Ведьма» хвасталась тортами Порошенко за день до гибели217
Видео
Тяжелый случай: Панин взбесил Милонова
Шоу-бизнес
Убийство московской чиновницы попало на видео
Криминал Происшествия
Много общего: найдена связь Зеленского и Порошенко
Украина В мире
Украинцы требуют отправить Зеленского в тюрьму
Украина В мире
На Урале трое курящих мужчин подожгли бензоколонку
Происшествия
Убитая «Ведьма» хвасталась тортами Порошенко за день до гибели
В мире
Женщина-водитель устроила стрельбу в Москве
Криминал Происшествия
«Великое достижение»: Европа обратилась к Порошенко
В мире Украина
Шансов нет: на отношениях с Киевом поставили крест
Украина В мире
Народный бунт: украинцы выдвинули требование к Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение