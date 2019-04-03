Россиянам рассказали о длинных выходных в мае

Россияне получат на майские праздники девять выходных

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с предстоящими праздниками. Об этом в среду сообщает пресс-служба Роструда

"Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля", — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.

В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. В связи с празднованием Дня Победы (9 мая), который в этом году выпадает на четверг, россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. "Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно", — цитирует ведомство слова Шкловца.

В связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, их продолжительность будет короче на один час, напомнили в Роструде.