Россиянам рассказали о длинных выходных в мае

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Россияне получат на майские праздники девять выходных 

ТАСС + ещё 17 2 часа назад
Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с предстоящими праздниками. Об этом в среду сообщает пресс-служба Роструда.
"Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля", — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.
В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. В связи с празднованием Дня Победы (9 мая), который в этом году выпадает на четверг, россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. "Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно", — цитирует ведомство слова Шкловца.
В связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, их продолжительность будет короче на один час, напомнили в Роструде.
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