Купили частный дом: написавшей Путину девочке помогли

Семья 12-летней Таси Перчиковой, написавшей письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой подарить ее маме мини-трактор, переехала из деревни Томсино Себежского района Псковской области

Глава семьи Елена Перчикова приобрела частный дом в Великолукском районе Псковской области.

«Мы переехали в Великолукский район, это частный дом. Уже были в МФЦ, оформили документы на беспроцентную ссуду в 330 тыс. руб. с фондом «Княгини Ольги» (Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» — прим. ТАСС) и договор купли-продажи дома. Дом в собственности на две доли: одна доля моя, другая — дочки, здесь земля неплохая, места не самые плохие», — рассказала Елена ТАСС.

Она сказала, что с переездом семье помог первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин , который предоставил пятиметровый прицеп и людей для помощи с перевозкой вещей и домашнего скота.

Ранее уполномоченный по защите прав ребенка в Псковской области Наталия Соколова сообщила, что Елена Перчикова попросила администрацию области помочь найти новый дом для них с дочерью. По словам Соколовой, в новом доме будут надворные постройки и возможность вести хозяйство.

Рядом с домом расположены школа для Таси и новое место работы Елены.

В конце 2018 года 12-летняя Тася Перчикова отправила электронное письмо президенту, в котором рассказала, что ее мать работает санитаркой в больнице на двух ставках с зарплатой 14 тысяч рублей. Девочка попросила Путина помочь с приобретением мини-трактора для мамы, поскольку та содержит коз и занимается приусадебным участком, но возделывать огород вручную после дежурств в больнице не хватает сил и времени. После того как о письме Таси написали СМИ, у семьи Перчиковых резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве.