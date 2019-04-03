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Госпитализированный соратник Ельцина вышел из комы 

Ura.Ru 1 час назад
Бывший госсекретарь РСФСР и соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис вышел из комы. Об этом рассказал журналистам администратор Народного университета российского конституционализма «Ельцин университет» Андрей Мальцев.
«Информация от родственников такая: его вывели из комы», — приводит слова Мальцева деловая газета «Взгляд».
Собеседник издания пояснил, что Бурбулис находится в сознании, его состояние нормальное.
Ранее в окружении Бурбулиса не рассказывали о его состоянии, ссылаясь на запрет родственников. Тем не менее еще несколько дней назад в окружении 73-летнего политика подчеркивали: его жизни ничего не угрожает.
Об инсульте, который случился у соратника Ельцина, «URA.RU» рассказывало в конце марта. Бурбулис должен был выступать в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна» в Ельцин Центре в Екатеринбурге, но вместо этого оказался в больнице в тяжелом состоянии. За политиком пришлось высылать спецборт, который доставил его в одну из московских клиник.
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Общество , Видео , Андрей Мальцев , Борис Ельцин , Геннадий Бурбулис , Ельцин-центр , Деловая газета "Взгляд"
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