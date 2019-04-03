Госпитализированный соратник Ельцина вышел из комы

«Информация от родственников такая: его вывели из комы», — приводит слова Мальцева деловая газета «Взгляд».

Собеседник издания пояснил, что Бурбулис находится в сознании, его состояние нормальное.

Ранее в окружении Бурбулиса не рассказывали о его состоянии, ссылаясь на запрет родственников. Тем не менее еще несколько дней назад в окружении 73-летнего политика подчеркивали: его жизни ничего не угрожает.