«Части моста рушатся»: главный миф из Крыма

В Крыму вспомнили о главных мифах вокруг Крымского моста

Пять мифов о Крымском мосте опубликовали на странице моста в Facebook по случаю Дня дурака.

Пятерка мифов была опубликована от имени Крымского моста. В комментарии к инфографике с мифами говорится, что ТОП-5 мифов «круче любых первоапрельских шуток».

Так, в пятерку мифов вошли сообщения о том, что мост трясется, мост атакован медузами-мутантами, мост движется, части моста рушатся, и на мост напали мигрирующие рыбы.

Автомобильная часть Крымского моста открылась 15 мая 2018 года, запуск движения по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года. Предполагается, что после запуска движения по железнодорожному мосту поезда из Крыма будут ходить в 11 регионов России.