Каких налоговых льгот добавят россиянам

Многодетные семьи получат налоговые льготы на имущество и землю, земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли стала больше, а НДФЛ индивидуальные предприниматели должны будут платить, исходя из фактических, а не из предполагаемых доходов. Эти нормы прописаны в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 4 апреля.

Основная поправка о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для граждан, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, была внесена руководством Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным . Изменения направлены на реализацию Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию​​​.

«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребёнка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснётся ещё плюс 15 метров», — объяснил Володин.

Также в инициативе значится, что пенсионерам и предпенсионерам фискальные службы будут сами начислять льготную сумму имущественных налогов без подачи заявлений.

«Имущественные налоги за предшествующий год население платит в ноябре — декабре, и президент в своём Послании ясно сказал, что необходимо, чтобы люди почувствовали изменения уже в этом году. Поэтому всем указанным нормам придаётся обратная сила, они распространяются на налоговый период 2018 года», — заявил глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Важно, что изменения ждут и плательщиков транспортного налога. Его отменят для владельцев украденных автомобилей, если данный факт будет подтверждён справкой. Кроме того, транспортный налог не нужно будет платить за вёсельные и моторные лодки, если их двигатель не превышает мощность пяти лошадиных сил.

Обязанность представлять декларации по транспортному и земельному налогам отменят для организаций. Что касается организаций, состоящих на учёте в качестве плательщика налога на имущество в нескольких налоговых органах на территории одного региона, то они смогут предоставить единую декларацию по всем своим объектам в одно отделение ФНС на выбор.

Планируется и освободить от выплаты налога на добавленную стоимость (НДС) передачу на безвозмездной основе в федеральную казну объектов недвижимости, а также в казну регионов и муниципалитетов объектов недвижимости социально-культурного назначения.