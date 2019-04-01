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Российские учителя запустили флешмоб с фото в купальниках 

Рамблер 54 минуты назад
За школьного учителя из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которой пришлось уволиться из-за травли за фото в купальнике, заступились коллеги, представители шоу-бизнеса и депутаты Госдумы. На флешмоб, организованный преподавателями, обратили внимание западные СМИ. Об акции сообщили Daily Mail и The Sun.
Учителя выкладывают в соцсети фото в купальниках, чтобы доказать, что в таких снимках нет ничего постыдного. Педагоги размещают в интернете похожие снимки, помечая их хештегом #УчителяТожеЛюди.
Напомним, что 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Общество , Фото , Госдума , Daily Mail , Барнаул
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