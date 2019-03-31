Пореченков отреагировал на оскорбление Зеленского о снятом с Охлобыстиным ролике

Актер Михаил Пореченков заявил, что комедиант Владимир Зеленский подхватил вирус унылости и утратил чувство юмора, решив заняться политикой.

Так Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского — тот обозвал «идиотами» знаменитых российских киноактеров.

«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!», — сказал Пореченков, передает «Говорит Москва».

На днях в соцсетях появились шутливые видеоролики, снятые российскими актерами Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным. Актеры выпивают и говорят, что если Зеленский победит на выборах, то «будет им должен». Затем они выкрикивают «Только Зеленский!». Кроме того, они обсуждают, какую должность мог бы предложить им «широкий человек» Зеленский за агитацию. Пореченков хочет стать министром обороны, а Охлобыстин рассчитывает возглавить патриархат.

После этой актерской шутки Зеленский, видимо, испугался, что его обвинят в «пророссийскости» накануне президентских выборов.