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Друзя спросили про скандал на «Что? Где? Когда?» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Магистр игры передачи "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал о скандале, произошедшим на передаче, сообщает сайт kp.ru.
Он уточнил, что уже комментировал сложившуюся ситуацию и не хочет к этому возвращаться.
Друзь также рассказал, чем сейчас занимается.
"Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу", — сказал он.
Редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.
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