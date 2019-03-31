Программы Парфёнова и Дудя восстановлены на YouTube

YouTube разблокировал программы журналистов Леонида Парфёнова и Юрия Дудя, доступ к которым несколькими днями ранее был закрыт. Причины, из-за которых вводились ограничения, официально пока не обнародованы.

Вместе с тем, в компании Google , владеющей видеохостином, напомнили, что весь загружаемый на платформу контент должен соответствовать «правилам сообщества и местному законодательству». Это впрочем, не помешало пользователям обвинить YouTube в цензуре.

Тем не менее, представители интернет-каналов наиболее вероятной причиной называли новое правило предупреждать о содержании рекламы в видеозаписи, для этого при публикации ролика необходимо нажать соответствующую галочку. Судя по всему, администраторы каналов не уследили за нововведениями и ситуация возникла «по недосмотру».

Теперь же оба видео восстановлены в правах. Однако подозрения поклонников журналистов не ослабли, их усиливает одновременность действий по блокировке и разблокировке программ на независящих друг от друга каналах.

Программа возобновлённого цикла «Намедни» Леонида Парфёнова рассказывает о событиях 1946 года, а гостем шоу Юрия Дудя стал экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов , эмигрировавший в США.

Как сообщал News.ru, видеоролики пропали из публичного доступа 28 марта, через несколько дней после того, как появились в Сети. На момент подготовки материала зрителями Парфёнова стали около 900 тыс. человек, а интервью Дудя посмотрели более 5 млн интернет-пользователей.